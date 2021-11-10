Oğuzlar’da Atatürk anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla Oğuzlar'da anma etkinlikleri gerçekleşti.
Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Atatürk Parkı’nda Atatürk büstüne çelenk konulması ve saygı duruşunun ardından Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Şehit Hüseyin Damar Konferans Salonu’nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan anma programı düzenlendi.
Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçe idare amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, şehit yakınları ve gaziler ile ilçe halkının katılımıyla Atatürk’ü anma etkinlikleri gerçekleşti.
Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eserleri ile bizlere ışık tutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinde yol göstericiliği, öncülüğü, liderliği ile dünyaya örnek olan Atatürk’ü ve bağımsızlık mücadelesi ile bizlere Türkiye Cumhuriyeti’ni armağan eden ecdadımızı ilelebet yaşatacağız” dedi.
(Haber Merkezi)
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