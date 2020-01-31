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“Oğuzlar yeni bir yatırıma daha kavuştu”

Oğuzlar’da “Karaviran Çayı Taşkın ve Rusubat Kontrolü İnşaatı” 2020 yılı yatırım programına alındı.

“Oğuzlar yeni bir yatırıma daha kavuştu”

Oğuzlar’da “Karaviran Çayı Taşkın ve Rusubat Kontrolü İnşaatı” 2020 yılı yatırım programına alındı.

31 Ocak 2020 Cuma 21:30
“Oğuzlar yeni bir yatırıma daha kavuştu”

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın’a projeleri ile ilgili gerçekleştirdiği ziyaretin akabinde Oğuzlar yeni bir yatırıma daha kavuştu.

Projenin Oğuzlara hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Projenin Oğuzlarımıza kazandırılmasında desteklerinden dolayı başta AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatçı, AK Parti MKYK Üyesi Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ve Milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu’ya ve DSİ Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın’a teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)

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