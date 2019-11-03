“Oğuzlar, temiz havasını sonsuza kadar muhafaza edecek”

Oğuzlar’da düzenlenen doğalgaz töreninde konuşan Ahlatcı, “İnsana hizmetin Yüce Allah katındaki değerini hiç akıldan çıkarmadan, bütün samimiyetimizle ve iyi niyetimizle, işimizi en verimli şekilde yapmaya gayret ediyoruz.

Vatanımıza ve milletimize, Çorum’umuza hizmetin karşılığı olan gönül huzuru, bizler için en büyük mükâfattır.

Bu samimiyetin ve özverinin sonucudur ki, Çorum’a, kazmayı vurduğumuz andan itibaren sadece 139 günde doğalgaz vermek suretiyle, erişilmesi güç bir rekorun sahibi olduk” ifadelerini kullandı.

Çorumgaz ile Çorum ve ilçelerini, Sürmeligaz ile Yozgat ve ilçelerini, Kargaz ile de Çankırı, Kastamonu ve Karabük illeri ile ilçelerini doğalgaza kavuşturduklarını belirten Ahlatcı, “Dağıtım hizmetlerini de, yapıcı bir anlayışla, sorunları anında çözerek, kayda değer bir şikâyete mahal vermeden sürdürüyoruz. Zira, iş disiplininden taviz verdiğimiz takdirde, bahanelerin arkasına sığınmanın ve insanları mutsuz etmenin kaçınılmaz olacağını çok iyi biliyoruz. Onun için, “insana hizmet” ve “müşteri memnuniyeti” prensiplerimizden bir milim bile ayrılmıyoruz.

Bu uyumlu ve verimli çalışmanın mimarı, Genel Müdürümüz Sayın Kasım Kahraman’a ve çalışma arkadaşlarına, huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmayı görev biliyorum.

Önceki gün Mecitözü ilçemize, biraz önce de Dodurga’ya doğalgaz verdik. Şimdi ise Oğuzlar ilçemizi doğalgazla buluşturuyoruz.

Oğuzlarlı hemşehrilerimiz, bundan böyle hem mutfakta, hem de ısınmada doğalgaz konforunu yaşamaya başlayacaklar.

Oğuzlar ilçe merkezimiz de, temiz havasını sonsuza kadar muhafaza edecek.

Türkiye’nin Bodrum, Marmaris gibi dev turizm merkezlerinin bile doğalgaz imkânına sahip olamadığını düşünürsek, Oğuzlar için bunun büyük şans olduğunu da kabul etmemiz gerekir.

Bu hizmetin Sayın Bakanımız tarafından başlatılıyor olması ise, bizim için olduğu kadar saygıdeğer Oğuzlar halkımız için de gurur vesilesidir. Doğalgaz Oğuzlar’a hayırlı olsun” dedi. (Yusuf ÇINAR)