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Oğuzlar Şehitler için birlik oldu

Oğuzlar'da İdlib Şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'nda mücadele eden askerlere destek amacıyla Mevlid programı ve şehit kabirlerine ziyaret düzenlendi.

Oğuzlar Şehitler için birlik oldu

Oğuzlar'da İdlib Şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'nda mücadele eden askerlere destek amacıyla Mevlid programı ve şehit kabirlerine ziyaret düzenlendi.

08 Mart 2020 Pazar 19:46
Oğuzlar Şehitler için birlik oldu

Oğuzlar Kaymakamı Onur Titiz, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Oğuzlar halkının katılımıyla gerçekleştirilen Mevlid-i Şerifin ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek dua edildi.

Oğuzlar halkının ülkenin içinde ve dışında her alanda etkin mücadele edip vatanı koruyan kahraman Mehmetçiğin her zaman yanında olduğunun belirtildiği programda şehit kabirlerinin ziyareti sırasında Oğuzlar Belediye Muzaffer Yıldırım bir konuşma yaptı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, konuşmasında 27 Şubat gecesi İdlip'te Esed 'e bağlı rejim unsurları tarafından askerlerin şehit edilmesinin herkesi derinden yaraladığını belirtti. Şehadete erişen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet ailelerine sabır ve başsağlığı, gazilere acil şifalar dilediğini kaydeden Yıldırım, “Ülkemizin birliği, dirliği için mücadele eden kahraman ordumuzun her zaman yanında ve destekçisiyiz. Dualarımız Bahar Kalkanı Harekatı'nda mücadele eden askerlerimizle. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.(Haber Merkezi)

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