Oğuzlar Cevizi’ni övdü

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Oğuzlar cevizinin zekâya iyi geldiğine vurgu yapılarak, yenmesi tavsiye edildi.

TBMM’deki bütçe konuşmaları sırasında söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Çorum'un Oğuzlar ilçesi var; küçük bir ilçe ama çok iyi ceviz yetiştiriyor, üretiyor. Bakana tavsiyemdir: Oğuzlar'ın cevizi çok kaliteli olup zekâya da çok iyi gelmektedir, yemesini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda yerli ve millîdir” dedi.

Bakan Pakdemirli’nin başarısız politikalarını eleştiren Milletvekili Sunat, “Şimdi, değerli milletvekilleri, Tiktok'tan istifasını, istifa açıklamasını beklediğimiz Tarım Bakanı var. Çiftçilerimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine birikmiş borçları var, ödeyemiyorlar bu şartlarda ama derdi değil Bakanın. Çiftçilerin birikmiş borçlarını ödeyebilmeleri için Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere bankalarca başlatılmış haciz işlemleri uygulanıyor, derdi değil Beyefendinin. Acilen durdurun, borçların faizsiz olarak uzun vadede yapılandırılması için gayret sarf edin, üretenleri yok ediyorsunuz diyoruz, derdi değil Bakanın. Çorum'un Oğuzlar ilçesi var; küçük bir ilçe ama çok iyi ceviz yetiştiriyor, üretiyor. Bakana tavsiyemdir: Oğuzlar'ın cevizi çok kaliteli olup zekâya da çok iyi gelmektedir, yemesini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda yerli ve millîdir. Oğuzlar'ın cevizini de yok etmeyin diyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)