Oğuzlar cevizi Antalya’da tanıtıldı

Antalya’da yaşayan Çorumlulardan bazıları, gazetemizi telefonla arayarak, Yöresel Ürünler Fuarı’na Çorum’dan daha fazla katılım beklediklerini, ancak hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Oğuzlar’ı takdirle karşıladıklarını söylediler.

“CEVİZİMİZİN ÜNÜ YAYILIYOR”

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, “Oğuzlar cevizinin ünü tahmin ettiğimiz boyutların üzerine çıkmış. Fuarı ziyarete gelen insanlar standımızı görünce cevizimizi tatmak istiyor. Vatandaşlardan yoğun ilgi görüyoruz” dedi.

Fuarda Oğuzlar ceviziyle Çorum'u temsil ettiklerini belirten Hantal, Oğuzlar cevizini daha geniş kitlelere ulaştırmak için bu tür fırsatları iyi değerlendirdiklerini dile getirdi.

Oğuz Hantal, Oğuzlar cevizinin kıvamı, besin değeri ve dil yakmayan tadıyla ün kazandığını ve son hasat döneminin verimli geçtiğini de söyledi. (Aliye ÖNCEL)