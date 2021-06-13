Oğuzhan Kaya’dan Saraylım Tarıma ziyaret

Ziyarette firma yönetim kurulu başkanı Mustafa Ilıca ve yönetim kurulu üyesi Oğuz Ilıca’dan bilgi alan Kaya, başta ABD, İsrail ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine ihracat yaparak ülkemiz ve Çorum ilimiz ekonomisine katkıda bulunan Saraylım Tarım yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi. Özellikle son yıllarda salgın hastalık nedeni ile zor şartlarda faaliyetlerini kesmeden özveri ile çalışmalarını sürdüren tüm firmalarla gururlandıklarını belirterek “Hükümet olarak Saraylım Tarım gibi üreten ve istihdam sağlayan tüm firmaların arkasındayız” dedi.

