Oğuzhan Kaya teyzesini kaybetti
AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’nın teyzesi hayatını kaybetti.
Güncel 11.02.2021, 19:03
6
Milletvekili Kaya’nın Ankara’da ikamet eden teyzesi Güllü Yüzgeçer, Çarşamba günü gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Güllü Yüzgeçer’in cenazesi saat 14.30’da Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
açık