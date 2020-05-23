Oğuzhan Kaya'dan bayram mesajı

Milletvekili Kaya mesajında, “Yardımlaşma ve sevgi duygularının yoğunlaştığı Ramazan ayının sonunda hep birlikte bir bayrama daha kavuşacak olmanın sevinci içindeyiz" dedi.

Bayramların tam olarak yaşayabilmesi için insanların içinde varsa, kin, öfke, düşmanlık gibi hisleri bir kenara bırakması, kötü duygulardan arınarak kardeşlik, selamlaşma, sevgi hislerini hayatının merkezine alması gerektiğini dile getiren Milletvekili Kaya, içinde bulunduğumuz salgın sürecinde yaşanacak bayramda büyüklerin ziyaret edilemeyeceğini, küçüklerin sevindirilemeyeceğinin, bunun da tüm insanlarda bir burukluk yarattığını vurguladı.

Bu günlerin geçici olduğunu ve bir sonraki bayramın yine eskisi gibi coşkuyla kutlanacağına inandığını kaydeden Milletvekili Kaya, hemşehrilerine uzmanların belirttiği kurallara uymaları tavsiyesinde bulunmayı da unutmadı.

Kaya, “Bu duygu ve düşüncelerle başta Çorumlu hemşerilerim olmak üzere Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınızı en içten duygularla kutlarım” ifadelerini dile getirdi.