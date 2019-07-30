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Oğuzhan Kaya, Akıncı Üssü davasına katıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Çorum Milletvekili ve Ak Parti İç Anadolu Bölge Koordinatörü Av. Oğuzhan Kaya, FETÖ davasının duruşmasına katıldı.

Oğuzhan Kaya, Akıncı Üssü davasına katıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Çorum Milletvekili ve Ak Parti İç Anadolu Bölge Koordinatörü Av. Oğuzhan Kaya, FETÖ davasının duruşmasına katıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 00:32
Oğuzhan Kaya, Akıncı Üssü davasına katıldı

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü’ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın Sincan yerleşkesinde devam eden duruşmasına Çorum Milletvekili ve İç Anadolu Bölge Koordinatörü Av. Kaya, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ile beraber Ak Parti adına katıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatlarının katıldığı öğrenildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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