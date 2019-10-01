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Oğuzhan Cevizci, uzman klinik psikolog oldu

Çorum Özel Hastanesi’nde psikolog olarak görev yapmakta olan Psikolog Oğuzhan Cevizci’nin uzmanlığı tescillendi.

Oğuzhan Cevizci, uzman klinik psikolog oldu

Çorum Özel Hastanesi’nde psikolog olarak görev yapmakta olan Psikolog Oğuzhan Cevizci’nin uzmanlığı tescillendi.

01 Ekim 2019 Salı 19:05
Oğuzhan Cevizci, uzman klinik psikolog oldu

2017 yılında başladığı Near East Mediterranean University Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümündeki uzmanlık eğitimini tamamlayan Cevizci, Uzman Klinik Psikolog oldu.

Çorum Özel Hastanesi’nde 2015 yılından bu yana psikolog olarak görev yapan ve Çorum halkınca da sevilen Psikolog Oğuzhan Cevizci, Çorum’da hastane bünyesinde görev yapan ilk uzman psikolog oldu.

Uzmanlığı ile ilgili olarak Çorum halkına ve hastane yönetimine teşekkür eden Cevizci, “Çorum halkı beni sevdi ve bana güvendi. Tüm halkımıza beni tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Ayrıca hastane yönetimine de eğitim sürecinde tüm şartlarda tarafıma yapmış oldukları destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

OĞUZHAN CEVİZCİ KİMDİR?

Çorum'da dünyaya gelen, ilk, orta ve lise öğrenimini de bu kentte tamamlayan Cevizci, Eastern Mediterranean University Psikoloji Bölümü’nü 2015 yılında bitirdi. Near East Mediterranean University Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde 2017 yılında ihtisasına başladı. 2019 yılında ihtisasını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog statüsüne kavuştu.

2015 yılından itibaren Çorum Özel Hastanesinde psikolog kadrosunda hizmet vermekte olan Cevizci, 2019 yılı itibariyle de uzmanlığını alarak hastane bünyesinde Çorum’da ilk Uzman Klinik Psikolog olarak Çorum Özel Hastanesi’nde görev yapmakta. (Haber Merkezi)

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