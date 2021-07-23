Oğuz Leblebicioğlu’nu kaybettik
Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, Eczacı Enver Leblebicioğlu’nun ağabeyi, emekli coğrafya öğretmeni Oğuz Leblebicioğlu (85) bugün saat 16.30’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 23.07.2021, 18:46
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Çorum’un efsane öğretmenlerinden ve müzik üstatlarından merhum Sadi Leblebicioğlu’nun oğlu, merhum Nevzat Leblebicioğlu ve merhum Nejat Leblebicioğlu’nun kardeşleri, Sevgi Talu ve Enver Leblebicioğlu’nun ağabeyleri, Oktay Leblebicioğlu ve Olcay Velidedeoğlu’nun babaları Oğuz Leblebicioğlu’nun cenazesi, yarın ikindi namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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