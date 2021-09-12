Oğuz Ilıca adaylıktan vazgeçti

Genel Kurul’dan sonra yaptığı açıklamada, girişte polis ve jandarma tarafından barikatlar kurulup kimlik kontrolü yapılmasını anlamakta güçlük çektiğini belirten Oğuz Ilıca, böylelikle psikolojik bir baskı ortamı kurulduğunu söyledi.

Derneğin 105 üyesinin bulunduğunu, Genel Kurul’un 45 kişinin katılımı ile toplandığını ifade eden Ilıca, “Gerekçesini sorduğumuzda, bunun ikinci toplantı olduğunu, çoğunluk gerekmediğini söylediler. Birinci toplantı ne zamandı, bilen yok.” diye konuştu.

Oğuz Ilıca, derneğe üyelik başvurusunda bulunan 40 kişinin durumlarının 30 gün içinde karara bağlanması gerekirken değerlendirmeye alınmadığını da vurgulayarak, “Demokratik bir seçim olmadığını gördüğümüz için aday olmadık. Ama, seçimin iptali için gereken hukuki girişimleri yapacağız” dedi.



(Haber Merkezi)