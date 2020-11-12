Öğretmenlik Meslek Kanunu için imza kampanyası başladı

Genel Başkanlığını Çorumlu hemşehrimiz Talip Geylan’ın yaptığı Türk Eğitim-Sen’in Şube Başkanı Selim Aydın, Öğretmenlik Meslek Kanunu için imza kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Kanunun biran önce TBMM nezdinde görüşülerek yürürlüğe konulmasını isteyen Selim Aydın, bu kanunun öğretmenler için “olmazsa olmaz” niteliğinde bulunduğunu vurguladı. Selim Aydın; “Türk Eğitim-Sen Genel Merkezimizin almış olduğu karar gereği, kanunun bir an önce çıkarılması için imza kampanyası düzenlenmiştir.12-25 Kasım 2020 tarihleri arasında Türkiye çapında tüm öğretmenlerimizin katılabileceği bu imza kampanyasında toplanan dilekçeler ve imzalar Şubelerimiz tarafından Basın Açıklaması yapılarak 26 Kasım 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına gönderilecektir” diye konuştu.

“Tüm Öğretmenlerimizi imza kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz” diyen Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Aydın, “Artık yeter! Meslek Kanunumuz bir an önce çıkarılmalıdır. Haydi! hakkımıza sahip çıkmaya! Haydi! Mücadeleye” ifadelerine yer verdi.

Selim Aydın, İmza Kampanyası için hazırlanan dilekçe örneğini sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşarak destek istedi.

(Haber Merkezi)