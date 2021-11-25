“Öğretmenlik emek, sevgi ve sabır ister”

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yapan Demirer, “Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir” ifadesini kullandı.

Demirer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmiştir. 1981 yılından bu yana, 24 Kasım “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenlik, emek, sevgi ve sabır isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar değerli, sevgi, şefkat, hoşgörü ve fedakârlık mesleğidir.

Toplumda saygın meslekler edinmiş olan kişiler, akademisyenler, sanatçılar, doktorlar, hukukçular, mühendisler, ekonomistler hepsi kendini insan yetiştirmeye adamış bir öğretmenin eseridir. Öğretmenlik bütün mesleklerin temelidir.

Eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk; ‘Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir’ sözüyle, cumhuriyet kuşağı yetiştirecek öğretmenler için ilkeleri belirtmiştir.

Bir öğretmenin en büyük mutluluğu başarılı ve ülkesine yararlı öğrencilerini görmektir. Bir ulusun çağdaş uygarlık düzeyine erişebilmesi; eğitim, öğretim ve öğrenimin kaliteli, laik ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile mümkündür.

Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan bütün öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm eğitim çalışanlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz.” (Haber Merkezi)

