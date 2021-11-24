“Öğretmenlik dünyanın en kutsal ve saygın mesleği”
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Öğretmenliğin, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleği olduğunu belirten Ceylan, “Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir” dedi.
Milletvekili Ceylan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Büyük fedakârlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerlerimizi, doğru insan ve vatandaş olmayı, Cumhuriyet değerlerini, vatan ve millet sevgisini öğreten, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir’ diyerek, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.” (Haber Merkezi)
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