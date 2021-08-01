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Öğretmenlerin öğretmeni Seyhan Eralp toprağa verildi
Çorum İlköğretmen Okulu Öğretmeni olarak hafızalarda yer edinmiş olan emekli eğitimci Seyhan Eralp (89), dün sabaha karşı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle evinde vefat etti.
Güncel 01.08.2021, 20:04
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3 Ocak 2019 tarihinde 87 yaşında kaybettiğimiz Çorum Barosu eski başkanlarından, tanınmış avukat Erdal Eralp’in eşi, Noyan Eralp’in annesi, emekli albay Uğur Alaybeyoğlu’nun ablası olan Seyhan Eralp’in cenazesi, ikindi namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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