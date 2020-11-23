“Öğretmenlerin, milletin her ferdi üzerinde hakkı var”

Öğretmen için, “Onlar, istikbal meş’alemizin taşıyıcısı çocuklarımız ve gençlerimizin ruhi, fiziki ve zihni gelişiminde inkâr edilemez bir yere sahiptirler.

Onlar, memleketimizi daha yaşanılır hale getirmek ve milletimizi medeniyet yarışında en öne geçirmek için görevlerini fedakârca yapmaktadırlar.

Onlar, kalemin ve kelamın gücünü vatanımızın her sathında gururla taşıyıp, insanımızı kendine yeterli hale getirerek, sorunlarımızın çözümünü kolaylaştırmaktadırlar. Onlar, milletimizin maddi ve manevi sahadaki gelişiminde vazgeçilmez bir yere sahiptirler” ifadelerini kullanan Vali Çiftçi, “Nesillerimiz, onlardan aldıkları bilgi, sorumluluk bilinci, sorgulama ve yorumlama yeteneği ile istikbâlimizi inşa edeceklerdir.

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğimiz bugünlerde, yediden yetmişe milletimizin her ferdi üzerinde hakları olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tekrar kutluyorum. Ulvi vazifelerini icra ederken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan öğretmenlerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler temenni ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)