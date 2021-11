“Öğretmenlerimiz her daim baştacı yapılmayı hakkediyor”

DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımızın aklın ve bilimin rehberliğinde hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlere minnet ve şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Orhan Vargeloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, Yeni nesli Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle uygun olacaktır” dediğini hatırlatarak bu sayede bu kutsal görevin gücüne ve ehemmiyetine vurgu yaptığını söyledi.

DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Bu bilince sahip öğretmenlerimiz, en zor şartlarda dahi fedakârlıkların en büyüğünü göstererek ülkemizin her köşesinde gençlerimiz için aydınlık vesilesi olmuşlardır. Dün sergiledikleri gayretler ile bizleri yetiştirdiği gibi bugün de ülkemizin geleceğine yön verecek genç kuşakları yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimiz, her daim baş tacı yapılmayı fazlasıyla hak etmektedir. Kutsal görevi başında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenizi rahmetle ve şükranla anıyorum.

Atama bekleyen, sözleşme ile insanca yaşama onuru elinden alınan, ücretli öğretmenlik sistemi adı altında ezilen öğretmenlerimizin sorunlarını biliyor her zaman yanlarında olacağımızı bildirmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, eğitim ordusunda görev almış tüm öğretmenlerimizi şükran ve minnet duygularıyla yâd ediyor, başarılarının devamını diliyor, siz sevgili öğretmenlerimizin gününü kutluyorum”

(Aliye ÖNCEL)