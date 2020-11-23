“Öğretmenlerimiz görevlerini fedakarca yerine getiriyor”

Öğretmenler Günü vesilesiyle milletin ilim, irfan ve bilgi membası olan tüm öğretmenleri sevgi ve saygıyla selamlayan Ahmet Sami Ceylan, Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirebilmesinin ancak vatanperver, bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerleri özümsemiş nesillerle mümkün olacağını vurguladı. Bir altın cevheri, ustasının elinde nadide bir mücevhere nasıl dönüşüyorsa, evreni özünde taşıyan insanın da öğretmenlerin elinde dikkat, sabır, fedakârlık, incelik, emek ve göz nuruyla âlemlerin en şerefli varlığına dönüştüğünü aktaran Ceylan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Öğretmenlerin cömertçe sunduğu sevgi ve bilgi hazinelerinin kişiliklere ve insani münasebetlere ömür boyunca zenginlik katmaktadır.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde, öğretmenlerimizin çabalarının, emeklerinin çok önemli payı olacaktır. Türkiye iyi yetişmiş, genç ve dinamik nüfusuyla eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, sanayiden ticarete büyük başarılara imza atıyor, dış ve iç mihraklar tarafından yapılan engellemelere ve darbe girişimlerine rağmen muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda da kararlı adımlarla ilerliyoruz. Hiç şüphesiz, milletçe elde ettiğimiz bu başarıda, kat ettiğimiz mesafede en büyük emek, yurdumuzun dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenlerimize aittir. Bu bakımdan, ‘insanı yücelt ki devlet yücelsin’ anlayışını benimsemiş bir parti olarak, insana yapılan her türlü yatırıma büyük değer atfediyor, öğretmenlerimizi baş tacı ediyor, emeklerini takdirle karşılıyoruz. Modern eğitim öğretim tekniklerinin müfredata dâhil edilmesinden, ileri teknolojinin yaygınlaştırılmasına kadar birçok kapsamlı reformu hayata geçirdik. Öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltme, öğretmenlerimizi maddi ve manevi olarak toplumumuzda hak ettikleri saygın konuma taşıma noktasında da büyük gayret sarf ettik. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ ifadesinde tecessüm eden bir geleneğin temsilcileri olarak bizler, öğretmenlerimize olan şükran borcumuzu hiçbir zaman layıkıyla ödeyemeyeceğimizin farkındayız.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, kutsal görevlerini aşkla, şevkle ifa eden değerli öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularla kutluyorum. Türk eğitimine yıllarını vermiş emekli öğretmenlerimize de sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyorum. Ahirete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Mekânları cennet olsun.” (Haber Merkezi)