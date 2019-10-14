Öğretmenlere zekâ oyunları eğiticiliği kursu düzenlendi

Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu Usta Eğitmeni ve Başhakem Zeynep Enzin, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun bu branşı “seçmeli ders” kabul ettiğini hatırlatarak, Altın Hamle Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde uygulanacak programın, eğitmen bulma sıkıntısını giderme amacını taşıdığını söyledi.

Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00-18.00 arasında, Yunus Emre İşmerkezi’nin 3. katında verilecek 485 lira ücretli kursa, öğretmenlerin yanı sıra kendisini geliştirmek isteyenler de katılabilecek.

Kursta, akıl ve zekâ oyunları öğretiliyor ve bu oyunların çocuklarda hangi gelişmeleri sağladığına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler veriliyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolü çerçevesinde 1. derece sertifikaya sahip kursiyerler, Halk Eğitim Merkezlerinde çocuklara yönelik okul öncesi 100, başlangıç düzeyi 150 saatlik kurs açabiliyor.

Zeka oyunları, çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlar.

Eğitimlerde zekâ ve akıl oyunlarının uygulamasına zenginlik katacak sıra dışı düşünme becerisi etkinliklerine de yer verilecek ve örnek etkinlikler paylaşılacak.

(Haber Merkezi)