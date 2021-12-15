Öğretmenlere teşekkür belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından başarılı eTwinning projeleri arasında değerlendirilerek kalite etiketi ödülü alan öğretmenlere Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törende konuşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sepetci, “Avrupa'daki tüm okulların ortak platformu olarak oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning; iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak, öğrenme topluluğunun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullarda çalışan personele (öğretmenler) ortak çalışma imkanı sunmaktadır.

Bu projelerin okullarımızda yaygın olarak kullanılmasını istiyoruz. Yerel ve Ulusal Projeler kapsamında başarılıyız. İnşallah bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. eTwinning Türkiye Faaliyetinin eğitim, iletişim, iş birliği ve yaygınlaştırma çalışmalarında göstermiş olduğunuz üstün gayret ve değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim” dedi.



(Uğur GÖRKEM)

