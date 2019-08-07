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Öğretmenlere "Lego Education" eğitimi

Çorum Merkezde bulunan Ulukavak Anaokulu tarafından hazırlanan “Lego Education Okul Öncesi Öğretmen Eğitimi” adlı proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 yılı 3. Dönem Teknik Destek programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Öğretmenlere "Lego Education" eğitimi

Çorum Merkezde bulunan Ulukavak Anaokulu tarafından hazırlanan “Lego Education Okul Öncesi Öğretmen Eğitimi” adlı proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 yılı 3. Dönem Teknik Destek programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:00
Öğretmenlere "Lego Education" eğitimi

Proje protokolü Ulukavak Anaokulu Müdürü Samet Taşkın ile OKA Çorum İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın arasında imzalandı.

Ulukavak Anaokulu tarafından yazılan proje ile Çorum ilinde kurumlardaki kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sistematik yaratıcılık kavramını eğitimlerine dahil ederek, okul öncesi eğitimi daha nitelikli hala getirmesini hedefleyen Lego Education Okul Öncesi Öğretmen Eğitimi verilecek.

Çorum Merkezde bulunan 9 anaokulu ile ilkokul ve ortaokullar bünyesindeki anasınıflarında görev yapan 40 Okul Öncesi Öğretmeninin katılacağı eğitim, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Yapılan araştırmaların, çocuğun öğrenme kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden birinin öğretmeni olduğunu gösterdiğini belirten Ulukavak Anaokulu yetkilileri, 3 gün 18 saat sürecek olan eğitimin amacını şu ifadelerle açıkladı:“Çocuğun merakını uyandırma, düşünme, keşfetme, fikir üretme, çaba sarf etme ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirmede öğretmenin büyük bir rolü vardır. Merak eden ve üreten çocukları, merak eden ve üreten öğretmenler yetiştirir. Merak keşif ile, keşif deneyimleme ile, en iyi deneyimleme ise oyun yolu ile gerçekleşir. Lego Education Eğitim metodu; öğrencinin yaşam boyu öğrenmesini sağlamak için güven ve başarabileceğine inanmaya ihtiyacı olduğu düşüncesinden hareketle, öğrenciyi ezber ve tekrar ile oluşturulan olumsuz öğrenme ortamlarından uzaklaştırmayı hedefler. Lego Education metodunda eğitimci, kendine güvenen öğrenciler yetiştirmenin yollarını öğrenir. Yasam boyu öğrenen bireyler yetiştirmek için öğrencilerin öncelikle öğrenme sürecinin tadını çıkarması gerektiğini bilir ve öğrencilerine uygulamalı öğrenme imkânı sunar. Bunun için keşif ve yaratmaya elverişli, aktif öğrenme ortamları oluşturur. Uygulamalı eğitimle öğrenciler, gerçek yaşam deneyimlerini özümseyebilir ve uygulayabilir ; kendine güvenme, düşünme, fikir üretme, çaba sarf etme ve yaratıcılık yeteneklerinin gelişmesiyle, karşılaştıkları yeni durumlar karşısında beceri ve bilgilerini uygulayabilecek düzeye gelir. Uygulamalı olarak yapılacak ve bol bol oyun oynanacak Lego Ecucation Okul Öncesi Öğretmen Eğitimi’nde; Lego Education ve metodolojisi ile ilgili bilgi paylaşımı yapılacaktır”. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 07.08.2019 23:48
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