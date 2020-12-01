Öğretmenlere ‘Kalite Etiketi’ belgesi dağıtıldı

eTwinning projeleri ile ilgili olarak konuşan Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Öğretmenlerimizin yürüttüğü projeler sayesinde okullarımız, hem ülkemizde hem de Avrupa boyutunda daha aktif hale gelmiştir. Çorum' da eTwinning projeleri kapsamında öğretmenlerimize verilen kalite etiketleri ve okullara verilen 'eTwinning okulu' etiketleri gün geçtikçe artmaktadır. Ulusal Kalite Etiketi 2018 yılında 19, 2019 yılı 50, 2020 yılında 102 Ulusal Kalite etiketimiz olmuştur. Avrupa Kalite Etiketi ise 2018 yılında 2, 2019 yılında 22 ve 2020 yılında ise 36’ya ulaşmıştır. Bu kapsamda kalite etiketi alan projelerdeki öğretmen ve öğrencilerimizi en kalbi duygularımla kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından öğretmenler Umut Şencan, Elif Murat, Gülcan Sarıkaya, Leyla Kabasakal, Leyla Külcü, Nuran Şahan, Selda Tarhan, Serap Gül, Türkan Turgut, Şenay Yılmaz, Yelda Kuşçu Kılıçarslan, İdris Kalınsazlıoğlu ve Seher Kahraman’a Avrupa Kalite Etiketi belgesi; Selda Tarhan, Yelda Kuşçu Kılıçarslan, Yıldız Madak, Sevcan Çeliktopaktaş, Umut Şencan, Htem Karaca, Elif Murat, Fatma Şahin Akdağ, Hasan Çağlar Demirtaş, Kübra Taştemur, Şenay Yılmaz, Leyla Külcü, Leyla Kabasakal, Gülden Büke, Buket Göçen, Nuran Şahan, İmran Baran, Türkan Turgut, Fatma Sancak, İdris Kalınsazlıoğlu, Pınar Arslangöz, Özlem Çukurluöz, Sevilay Kalınsazlıoğlu, Serap Gül, Gülcan Sarıkaya ve Gülay Aycan’a ise Ulusal Kalite Etiketi belgesi verildi.

(Haber Merkezi)