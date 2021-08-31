Öğretmenlere 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.