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Öğretmenlere 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
Güncel 31.08.2021, 22:55
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.
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