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Öğretmenlerden zam eylemi: “İnsanca yaşamak istiyoruz”

Çorum’da Eğitim İş Sendikası'na bağlı öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ekonomik gelişmeleri protesto etmek için Kadeş Barış Meydanı’nda bir araya geldi. ‘Tükeniyoruz’ başlıklı pankart açan öğretmenler açıklama sonrasında maaş bordrolarını yaktı. Eğitim emekçilerinin bu maaşları hak etmediğini dile getiren Eğitim İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt, “İnsanlık onuruna yaraşır bir ücret alıp, insanca yaşamak istiyoruz” dedi.

Güncel 25.11.2021, 13:19
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Açıklamayı okuyan Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt, “Başöğretmenimiz Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Atatürk ulusal bütünlüğümüzün kurulmasında ve geliştirilmesinde, Türkiye’nin çağdaşlaşmasında en önemli görevi öğretmenlere vermiştir. O’nun ‘Ulusları kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden yoksun bir ulus, henüz ulus adını alma yeteneğini kazanmamıştır’ sözleri bunun en güzel örnekleridir” dedi. Günümüzde Türkiye’de öğretmenlerin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, taleplerinin karşılandığını söylemenin mümkün olmadığını dile getiren Bozkurt, öğretmenlerin demokratik haklarını savunacağı örgütlenme hakkının engellendiğini söyledi. 

‘ÇALIŞAN SİYASİ KADROLAR, EĞİTİMİ ÇÖKERTİRKEN ÖĞRETMENİ DE EZMEKTEDİR’ 
‘Eğitimi bilimsel ve laik özünden koparmaya çalışan siyasi kadrolar, eğitimi çökertirken öğretmeni de ezmektedir’ diyen Bozkurt, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Öğretmenlerin toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük hakları, AKP iktidarı döneminde ciddi şekilde gerilemiştir. Eğitim sisteminde yaşanan köklü değişiklikler, 4+4+4 gerici eğitim yasasıyla Öğretim Birliği’ne vurulan darbe, okul dönüşümleri, siyasi kadrolaşma, yandaş yönetici atama gayreti, eğitimin dini referanslara göre şekillendirmek istenmesi, okullarda yaşanan şiddetin artması ihraçlar ve açığa almalar, sürgünler, sözleşmeli ve güvencesiz istihdam uygulamalarıyla öğretmenlerin yaşadığı sorunları daha da derinleştirmiştir.”

‘ÖĞRETMENLERİN YARISINDAN FAZLASI EK İŞ YAPMAK ZORUNDA KALIYOR’
Ülkemizdeki eğitim ve bilim emekçilerinin OECD ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından son sıralarda olduğuna dikkati çeken Bozkurt, “Geçtiğimiz yıllar içinde eğitim ve bilim emekçilerinin aldıkları maaşlar, rakamsal olarak artmış gibi görünse de enflasyon nedeniyle insanca yaşam seviyesinde daha da uzaklaşmıştır. Satın alma gücü düşen öğretmenlerimizin yarısından fazlası ancak ek işler yaparak geçinebilir hale gelmiştir. Seçim boyunca hükümetin dilinden düşürmediği 3600 ek gösterge konusunda da hiçbir adım atılmamıştır” ifadesini kullandı. 

MESLEK ONURUMUZU GERİ İSTİYORUZ!
Bozkurt, öğretmenlerin taleplerini de aktararak, “İnsanlık onuruna yaraşır bir ücret alıp, insanca yaşamak istiyoruz. Söz verilmesine rağmen yaşama geçirilmeyen 3600 ek gösterge hakkımızı istiyoruz. Ek ders ücretlerimizin emekliliğe sayılmasını talep ediyoruz. Sadece öğretmenlerimiz ve kendimiz için değil ülkemizin geleceği için laik, bilimsel, adil ve kamusal eğitim istiyoruz. Yeterli sayıda öğretmen ve yardımcı personel istihdam edilmesini istiyoruz. Her şeyden önemlisi meslek onurumuzu geri istiyoruz!” dedi.
Açıklamanın ardından grup, yanlarında getirdikleri maaş bordrolarını yaktı.
 

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