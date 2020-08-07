Öğretmenlerden özür dilenip, yapılan açıklama geri çekilmeli”

Öğretmenleri çalışmadan para kazanmak istemekle, sendikaları da suyu bulandırmakla suçlayan bu zihniyetin önceliğinin çocukların üstün yararı veya toplumsal fayda değil elde edeceği kazanç olduğunu anlatan Kundukan, “Bizim önceliğimiz öğrencilerimizin, eğitim emekçilerinin ve halkımızın sağlıdır. Özel Okullar Derneği adına konuşan bu kişinin önceliği ise elde edeceği kazançtır. Bizim önceliğimiz öğrencilerimizin eşit ve ulaşılabilir kamusal eğitim hakkıdır. Bunların önceliği ise kendi gereksinimlerinin karşılanmasıdır” dedi.

Eğitim Sen’in, okulların açılması da dâhil olmak üzere, eğitim alanı ile ilgili tüm tartışmaların eğitim ve sağlık hakkını temel alan bir yaklaşımla, bilim insanları ve alanın tüm öznelerinin demokratik katılımının esas alarak sürdürülmesinden yana olduğunu dile getiren Kundukan, siyasi iktidarın ve sermaye çevrelerinin gereksinimlerinden hareketle tepeden alınan kararların kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Eğitim-Sen Hukuk ve TİS Sekreteri Sezgin Kundukan tarihsel ve toplumsal sorumluluk gereği, salgın başladığı günden bu yana eğitim alanı ile ilgili tüm konularda görüş ifade ettiklerini, özel okul sahipleri veya siyasi iktidarın temsilcileri ne kadar rahatsız olursa olsun bunları ileriki dönemde de yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

En ağır koşullar altında çalışan, ülkenin her köşesinde fedakârca görev yapan öğretmenleri çalışmadan para kazanmak isteyen bir kesim olarak gösteren bu açıklamanın derhal düzeltilmesi gerektiğini anlatan Kundukan, “Hiç kimse öğretmenlere dönük suçlayıcı ifadeler kullanamaz. Milli Eğitim Bakanı başta olmak üzere, tüm MEB bürokrasisini bu haddini aşan açıklamaya karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz. Bu açıklamanın sahibi olan zat, tüm öğretmenlerden kamuoyu önünde özür dilemeli ve acilen yaptığı bu açıklamayı geri almalıdır. Eğitim Sen, mesleğimizi ve tüm eğitim ve bilim emekçilerinin haklarını korumaya devam edecektir” dedi. (Haber Merkezi)