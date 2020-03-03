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Öğretmenler yetimler için toplandı

Merkez okul öğretmenleri, gönüllülük esasına dayanan bir toplantıda Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Öğretmenler yetimler için toplandı

Merkez okul öğretmenleri, gönüllülük esasına dayanan bir toplantıda Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

03 Mart 2020 Salı 22:17
Öğretmenler yetimler için toplandı

Öğretmenlere yönelik konuşan Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, dünyanın dört bir yanında 200 milyondan fazla yetim çocuk bulunduğunu, bunların insan kaçakçılığına, şiddete, organ mafyasına, dilenmeye, fuhuşa ve daha birçok tehdide maruz kaldığını kaydetti. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, düsturu ile hareket ettiklerini belirten Sarı, “Bu küçük canların bizlere ihtiyacı var. Cebimizden, kişisel isteklerimizden ayıracağımız küçük meblağlar, büyük işler başarmamıza vesile olacaktır. Öğretmenlerim, sizler okullarınızda üstleneceğiniz bir yetimin masrafları ile onların hayallerine dokunun. Onları bu dünyada boynu bükük bırakmayın. Gün gelir bizim ihtiyacımız olan anlarda Yüce Yaratan karşımıza nice güzellikler çıkarır. Buraya kadar gelip gönüllü olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.(Haber Merkezi)

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