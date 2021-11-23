“Öğretmenler, toplumun rehberi”

24 Kasım 1928 tarihinde Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul ettiği günün 1981 yılından itibaren “Öğretmenler Günü” olarak kutlandığını kaydeden Ahlatcı, “Cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan öğretmenlerimize, bu vesileyle bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Açıklamasında öğretmenlere seslenen Ahlatcı, “Sizler, hayatımızın mihenk taşı, geçmişin bilgi birikimini çağın bilgisiyle harmanlayarak istikbalimiz olan çocuklarımızın istifadesine sunan inanmayı, başarmayı, ahlaklı olmayı ve insana dair bütün erdemleri azim ve fedakârlıkla öğretme çabası gösteren toplum rehberlerisiniz. Öğretmenlerimiz her devirde yaşadıkları toplumun akil insanı, yol göstericisi, millî ve manevi değerlerinin taşıyıcısı konumundadır. Şüphesiz ki ülkemiz, sahibi olduğu bu eşsiz eğitim kahramanlarının, ülkemizin her köşesinde sabırla ve fedakârca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve daha müreffeh hale gelerek çağdaş ülkeler arasında hak ettiği yerini alması, dün olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı olan öğretmenlerimizin sayesinde olacağını” belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Bu duygu ve düşüncelerle, dünyada ve ülkemizde yaşadığımız pandemi sürecinde, eğitimin yanında salgınla mücadelede de ön saflarda yer alarak kendilerine verilen görevleri özveri ile yürüten kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başında şehit olan bütün öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, vatanına sadık, milli iradeye saygılı, demokrasiyi içselleştirmiş bir neslin yetişmesinde emeği geçen bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi. (Haber Merkezi)