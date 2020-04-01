“Öğretmenler öğrenci ve velilerle iletişim halinde olsun"

Etkili aile, öğretmen iletişiminin, çocukların öğrenmelerini desteklemeye ve büyüyerek gelişmesine yardım ettiğini kaydeden Sarı, Aile ve öğretmenler arasında iletişimi sürdürme ve geliştirme için farklı teknikler kullanılabildiğini, şu an eğitim faaliyetlerinin TV ve bilişim cihazları üzerinden sürdürüldüğünü vurguladı. Sarı, “Değerli öğretmenlerim biliyoruz ki şu an bile öğrencileriniz ile sürekli iletişim halindesiniz. Yalnız sizlerden ricam tamamen gönüllük esasına dayalı olarak bu süreç içerisinde öğrencileriniz ve velileriniz ile uzaktan eğitim sürecini daha etkili yönlendirmenizi bekliyorum. Bunun için gerek WhatsApp grupları gerekse diğer sosyal medya ortamlarından; okul müdürlerimizin koordinesinde 1.sınıftan 12.sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin dahil olduğu sınıf/şube ve ders öğretmenlerinin WhatsApp gruplarının oluşturulması, 8 ve 12. sınıf öğrencilerimizin sınavlarda sorumlu olduğu konuları bilgilendirmek, EBA ile öğrencilerin öğreniminin takip edilmesi ve EBA üzerinden öğrenciler için etkinlik paylaşılması, bakanlığımız tarafından paylaşılan örnek soruların öğrencilerimize duyurulması ve öğrenci ile velilerimize yönelik sosyolojik ve psikolojik destek sağlanması konusunda yönlendirici faaliyetlerde bulunmanızı titizlikle rica ediyorum. Bu zor günlerde eğitim faaliyetlerini aksatmadan çalışan siz değerli ve vefakar öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.(Haber Merkezi)