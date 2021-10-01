“Öğretmenler kimsenin şamar oğlanı değildir”

Öğretmenler gününde, öğretmenler günü programında, öğretmen zannettiği kişiyi herkesin içinde azarlayan Valiyi de, sınıfına girdiği öğretmene öğrencilerinin yanında hakaret eden kaymakamı da gördüklerini belirten Çam, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“19. yüzyıl liberallerinden Lord Acton ‘Güç bozar, mutlak güç mutlak bozar’ sözü de Kaymakamın öğretmene takındığı tutumu çok güzel açıklamaktadır. Empati yapmaktan yoksun bir idareci, öğrencilerinin yanında rencide edilen öğretmenin yerine kendisini koymaktan acizdir. Bağıran, çağıran çalışanlarını aşağılayan bir idareci ya egosu çok yüksektir, ya bilgisizdir, bilgisizliğini kapatmak için bağırma ve baskı yöntemlerine başvurmaktadır, ya da psikolojik rahatsızlığı vardır. Bunlardan bir tanesinin bulunması halinde kim olursa olsun Makamda oturması toplum açısından sakıncalıdır.

Hazreti Ali, ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözünü ne güzel söylemiş, Kaymakamın öğretmene köle olmasını beklemiyoruz, ancak o makama gelmesinde büyük emeği olan öğretmenlere öğrencilerinin yanında saygılı olmasını bekliyoruz.

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir’ sözünü birilerinin çok sık okuması lazım. İçişleri Bakanlığı ilgili Kaymakam hakkında gereğini yapmalıdır, konunun takipçisi olacağız.” (Haber Merkezi)

