Öğretmenler kantindeki kahvaltıda biraraya geldi

Okulun kantininde düzenlenen kahvaltıya tüm öğretmenler iştirak ederken okul çalışanları da kahvaltıda bulundu. Neşeli bir ortamda geçen kahvaltıda Okul Müdürü Halit Güneş de bir teşekkür konuşması yaptı. İki gün önce yapılan veda yemeğine tayini çıktığı halde katılamayan Müdür Yardımcısı Sevilay Kavlak’a da plaketi Müdür Başyardımcısı Ahmet Doğan tarafından verildi.

Kahvaltının düzenlenmesinde görev alan Almanca Öğretmenleri Leyla Çayan Tandağ ve Mihrinur Leblebici’ye teşekkür eden öğretmen ve idareciler böyle düzenlemelerin tekrarlanmasını arzu ettiklerini söylediler.

(Bülent USLU)