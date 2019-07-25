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Öğretmenler ispanya izlenimlerini anlattı

Başöğretmen Atatürk İlkokulu Müdürlüğü proje ekibi, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarete Okul Müdürü Ceylan Şahin, okul rehberlik öğretmenleri Yaşar Kıyıklık, Yaprak Biçer, sınıf öğretmenleri Mustafa Yörük ve Ayşe Yıldırım ile ana sınıfı öğretmeni Saadet Yeşil katıldı. Proje ekibi okul tarafından yürütülen 2018-1-TR01-KA101-050138 numaralı "Göçmen bireylerin eğitiminde öğretmen yeterliliklerinin artırılması (IMPROVING TEACHERS' CAPABILITIES FOR EDUCATION OF MIGRANT STUDENTS) konulu Erasmus+ projeleri kapsamında İspanya'ya yaptıkları ziyaret hakkında bilgi verdiler.

Öğretmenler ispanya izlenimlerini anlattı

Başöğretmen Atatürk İlkokulu Müdürlüğü proje ekibi, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarete Okul Müdürü Ceylan Şahin, okul rehberlik öğretmenleri Yaşar Kıyıklık, Yaprak Biçer, sınıf öğretmenleri Mustafa Yörük ve Ayşe Yıldırım ile ana sınıfı öğretmeni Saadet Yeşil katıldı. Proje ekibi okul tarafından yürütülen 2018-1-TR01-KA101-050138 numaralı "Göçmen bireylerin eğitiminde öğretmen yeterliliklerinin artırılması (IMPROVING TEACHERS' CAPABILITIES FOR EDUCATION OF MIGRANT STUDENTS) konulu Erasmus+ projeleri kapsamında İspanya'ya yaptıkları ziyaret hakkında bilgi verdiler.

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:00
Öğretmenler ispanya izlenimlerini anlattı

Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da, okula ve proje ekibine teşekkür ederek okullarda yapılan her türlü çalışmayı sonuna kadar destekleyeceklerini dile getirdi. Yılmaz, göçmenlerin eğitimlerinin önemli bir konuyu oluşturduğunu, bu konuda bakanlık olarak güzel çalışmalar yapıldığını, bu çalışmalar yanında okulların da konunun önemini anlayarak güzel çalışmalar çıkarmalarından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Başöğretmen Atatürk İlkokulu Okul Müdürü Ceylan Şahin ise okul olarak Erasmus projelerine önem verdiklerini belirterek 2018-2019 öğretim yılında yürüttükleri iki Erasmus+ projeleri bulunduğunu, 2019-2020 öğretim yılında yine okul tarafından hazırlanan ve Ulusal Ajansa sunulan bir başka projenin daha bulunduğunu anlattı. Şahin, hedeflerinin, okulda görevli tüm öğretmenleri projeler aracılığıyla önümüzdeki beş yıl içinde yurt dışına götürmek ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlamak olduğunu kaydetti. (Haber Merkezi)

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