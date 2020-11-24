“Öğretmenler her daim baş tacı”

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Öğretmenler! Yeni nesli, Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle uygun olacaktır' diyerek, bu kutsal görevin gücüne ve ehemmiyetine vurgu yaptığını kaydeden Vargeloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu bilince sahip öğretmenlerimiz, en zor şartlarda dahi fedakârlıkların en büyüğünü göstererek ülkemizin her köşesinde gençlerimiz için aydınlık vesilesi olmuşlardır.

Dün sergiledikleri gayretler ile bizleri yetiştirdiği gibi bugün de ülkemizin geleceğine yön verecek genç kuşakları yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimiz, her daim baş tacı yapılmayı fazlasıyla hak etmektedir.

Kutsal görevi başında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın, Fatih Tekin öğretmenizi rahmetle ve şükranla anıyorum.

Atama bekleyen, sözleşme ile insanca yaşama onuru elinden alınan, ücretli öğretmenlik sistemi adı altında ezilen öğretmenlerimizin sorunlarını biliyor her zaman yanlarında olacağımızı bildirmek istiyorum.” (Haber Merkezi)