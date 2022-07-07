Öğretmenler hayatlarını birleştirdiler

Çorum Belediyesi Evlendirme Müdürlüğündeki nikah merasimine her iki çiftin ailelerinin yanı sıra Türkiye’m İmam Hatip Ortaokulundan çalışma arkadaşları ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nihat Örs, AES Çorum İl Başkanı Mesut Çetinoğlu ve yönetim kurulu üyesi Kenan Taşkın katıldı.



