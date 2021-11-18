Öğretmenler Günü’ne özel “saat” kampanyası
Güncel 18.11.2021, 19:49
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Çorum’un tanınmış saatçisi Eralp Armakan’ın sahibi olduğu Özlem Saat Outlet, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi indirim kampanyası başlattı. Çorum’da tek olma özelliğini taşıyan Özlem Saat, tam 29 markanın bayiliğini yapıyor.
Özlem Saat Outlet’in bir özelliği de, S aat Uzmanı Yılmaz Akburu’nun yönetiminde teknik servise sahip olması. Serviste, tüm markaların tamiri, pil, cam, kayış değişimleri yapılıyor.
Saat galerisinde, tüm markaları tedarik edebildiklerini belirten Eralp Armakan, % 25-30 indirimle satış yaptıklarını, tüm ürünlerin 2 yıl ithalatçı firma garantisinde olduğunu, 24 Kasım’a kadar Öğretmenler Günü’ne özel şok indirimler uyguladıklarını ifade etti.
(Aliye ÖNCEL)
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