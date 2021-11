Öğretmenler Günü’ne  coşku dolu kutlama

24 Kasım 1981 tarihinden beri Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım nedeniyle Devlet Tiyatrosu Salonu’nda bir program düzenlendi.

İnönü Anadolu Lisesi tarafından organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve devamında İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir açış konuşması yapan İnönü Anadolu Lisesi Müdürü Nihat Şener’in ardından mesleğe yeni giren öğretmenler adına Çağlayan Nur Erkoç bir konuşma yaptı. Eğitim hayatı boyunca yaşadığı bütün zorluklara karşı en büyük hayali olan öğretmenliğin gerçekleştiğini kaydeden Erkoç, “Yılmadan, duraksamadan hep çalıştım. En sonunda atandım ve göreve başladım. İnsan, inandıktan sonra her şeyi başarabiliyor” dedi.



Emekli öğretmenler adına konuşan Saniye İşçi ise öğretmenliğin en zorlu mesleklerden birisi olduğunu belirterek, “Öğretmenler, hayatın tüm alanına hitap eden, geleceği inşa eden insan sanatçılarıdır. Öğretmenlik bir meslek olmaktan öte bitmeyen yolda yol arkadaşlığıdır. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk bizlerin yolunu aydınlatmış ve her zaman ileriyi göstermiştir. Bundan sonra da öğrenmeye ve öğretmeye her zaman devem edeceğiz” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise yaptığı konuşmada geleceğin öğretmenlerin ellerinde şekilleneceğini söyledi. Genç nesillerin dinamik, açık fikirli, üretken, sorumlu fertler olarak yetişmesinde eğitimcilere çok büyük sorumluluk düştüğünü anlatan Kodek, “Öğretmenlik, bilgi ve irfanla çocuklarımızı geleceğe hazırlama mesleğidir. Bu yönüyle istikbalimizin mimarlarıdırlar” diyerek, öğretmenlere gereken desteği vermeyen toplumların geleceğinin de olamayacağını söyledi.

Mesleğe yeni giren öğretmenlerin temsili yemini ve yıl içinde emekli olanlara hizmet şeref belgesi verilmesi ile devam eden kutlama programı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin müzik dinletisi ile sona erdi.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Per. Alb. Murat Serdar Emeksiz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Alb. İlhan Uzunoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)