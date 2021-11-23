Öğretmenler Günü’nde anlamlı hediye

Bahçelievler İlkokulu 2-E sınıfı öğrenci velileri, hep birlikte bir araya gelerek 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında sınıf öğretmeni Ali Koyuncu’ya unutulmaz bir “Öğretmenler Günü” hediyesi verdi.

Öğrenci velisi Nuray Akbal eşliğinde Yeliz Baykan ve Esra Kaya, Bayat gediği bölgesine giderek, “Bu fidan Bahçelievler İlkokulu 2/E sınıfı tarafından Sayın Ali Koyuncu ’ya armağandır” yazılı fidanları toprakla buluşturdu. Nuray Akbal, “Öncelikle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. 2/E sınıfı öğrenci velileri olarak güzel bir etkinlik yaparak çocuklarımızın sınıf öğretmeni olan değerli öğretmenimiz Ali Koyuncu Bey adına üç adet fidan dikerek bu önemli günde kendisine armağan etmek istedik” dedi.

Öte yandan 2-E sınıfı öğrenci velileri toplam da 40 fidan bağışı yaparak örnek bir davranışın altına da imza attılar.

