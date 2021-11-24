Öğretmenler Günü bugün kutlanacak

24 Kasım 1981 tarihinden beri Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım nedeniyle bugün ilk tören saat 10.00’da Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Maarif Müfettişleri Koordinatörü ve Yardımcısı, öğretmenler ve emekli öğretmenlerin katılımı ile yapılacak törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunacak.

Başöğretmen Atatürk, şehit öğretmenler ve ebediyete intikal eden öğretmenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile buradaki tören sona erecek.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı ise saat 10.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda başlayacak. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak programda günün enlem ve önemine ilişkin konuşmayı İnönü Anadolu Lisesi Müdürü Nihat Şener yapacak. Mesleğe yeni giren öğretmenler ve emekli öğretmenler adına birer konuşma ile devam edecek programda son olarak Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek konuşacak.

Mesleğe yeni giren öğretmenlerin temsili yemini ve yıl içinde emekli olanlara hizmet şeref belgesi verilmesi ile devam edecek kutlama programında ödül töreninin ardından ise Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin müzik dinletisi yer alacak.

(Volkan SINAYUÇ)