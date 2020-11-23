“Öğretmenler, gelecek nesillerimizin mimarı”

Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Güler, “Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerimizin üstün çalışmalarına bağlıdır. İnsanoğlu hayatının 6. senesinde annesinden babasından ayrılıp öğretmeninin kollarında hayat bulur ve artık kendi de bir öğretici olana kadar bu kollarda bilginin daima ileriye taşınması bilinciyle tüm benliğiyle yaşar, gelişir, serpilir. Bu kollardan iyiyi, doğruyu, güzeli, merhameti, sevinci, üzüntüyü öğrenir” dedi. Öğretmenliğin çok yönlülük gerektiren bir meslek olduğunu kaydeden Güler, “Bu yıl yaşadığımız pandemi süresince de öğretmenlerimiz üzerlerine düşen görevleri her zaman olduğu gibi tüm fedakarlıklarla yerine getirmişler, öğrencilerimizin uzaktan eğitim programlarını sorunsuz bir şekilde yürütmeye çalışmaktadırlar. Eğitimin ve öğretime ara verildiğinde boş durmamışlar, pandemide sağlıkçılara destek olmak için filyasyon ekiplerinde çalışarak her türlü riski göze almışlardır. Öğretmenlerimiz daima öğrencilerinin idolü örnek olabilen kişilerdir. Geleceğimizi aydınlatan, bilginin ışığında gelecek nesillerimizin mimarı olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü içtenlikle kutluyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)