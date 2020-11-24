“Öğretmenler fedakârlık timsalidir”

Öğretmenlerin geleceğimizin mimarı, fedakârlığın ve sevginin timsali olduğunu vurgulayan Aşgın, “Bizleri yetiştirip, bugünlere gelmemizde emeği olan, ülkemizdeki tüm evlatların yetişmesinde emeği olan ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, görevi başında olan tüm öğretmenlerimize uzun ömürler ve başarı diliyorum.” dedi.

Öğretmenler gününün bir anma vesilesi olduğu kadar, öğretmenlere ve öğrencilere ait meselelerin ve genel olarak da eğitim - öğretime ait meselelerin konuşulduğu bir gün olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Eğitimi, öğretimi, ilmi, tekniği, irfanı; öğrenciyi, öğretmeni kısaca insanı konuştuğumuz bir gün olması hasebiyle Öğretmenler Günü kıymetli bir gün. İnşallah, “Öğretmenler Günü’nde konuşulanlar bu ülkenin, bu şehrin, belediyemiz bünyesindeki eğitim kurumlarımız için hayırlı sonuçlara vesile olur” diye konuştu.

Başkan Aşgın mesajını şu şekilde sürdürdü: “Öğretmenlerimizin fedakâr çalışmaları, azim, gayret ve çabaları ile çok daha iyi bir Çorum, çok daha güzel bir Türkiye ve daha iyi bir gelecek en büyük güvencemizdir. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.”

(Haber Merkezi)