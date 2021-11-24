Öğretmenler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul ettiği günün anısına 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım’da Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

(Taner ŞİMŞEK)

