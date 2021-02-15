Öğretmenler aşılanacak

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda düzenlenen 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, burada öğrenci ve öğretmenlerle İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra ilk ders zilini çaldı.

Bakan Selçuk, okul bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin bütün köy okullarında 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zilini çaldıklarını hatırlattı.

“İlkokul düzeyinde 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda yüz yüze eğitime başlandı” diyen Selçuk, 1 Mart’ta de okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrenciler için okulların kapısını açmış olacaklarını, yüzyüze eğitime giren eğitimciler başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Şubat ayının son haftasında ilk doz aşılarının yapılacağını, tablet bilgisayar dağıtımlarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

(AA)