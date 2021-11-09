Öğretmen okulu mezunları birleşiyor

Yıllardır ülkemize “ÖĞRETMEN” yetiştiren kurumların kapatılması ile öksüz ve yetim çocuklar gibi kalan Öğretmen Okulu ve Lisesi mezunları, sanal ortamda bir araya geliyor.

Çorum İlköğretmen Okulu Temsilcisi Hasan Ali Kalayoğlu, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

Bu güne kadar 49 okulun temsilcileri sanal ortamda buluştu ve ortak etkinlikler yapmaya başladı. İlk etkinlik 11 Kasım 2021 Perşembe günü gerçekleşiyor.

BAŞÖĞRETMENİMİZE GİDİYORUZ

11 Kasım 2021 saat 11.00’de Baş Öğretmenimizin huzurunda oluyoruz. Cumhuriyete, Devrimlerine ve İlkelerine bağlılığımızı, açtığı aydınlık yolda emekli de olsak ayrılmadan inançla ve kararlılıkla devam ettirdiğimizi bir kez daha huzurunda yineleyeceğiz.

Resmi ziyaret için Anıtkabir komutanlığından izin alınmış olup 11 Kasım sabahı 08.30’da Tandoğan Meydanı’nda buluşuyor, Aslanlı Yol öncesi topluca “Öğretmen Marşı”mızı söylüyoruz ve Aslanlı Yol’dan yürüyerek saat 11.00 de çelengimizi Ata’ya sunuyoruz. Anı Defterini Birlik Başkanımız imzalıyor.

BAŞÖĞRETMEN ANI ORMANI VE ANI PARKI

11 Kasım saat 16.00’da Yeni Mahalle Belediyesi’nin bize tahsis ettiği alana 1200 fidan dikim törenine katılıyoruz.

16 Mart Öğretmen Okulları kuruluş yıldönümünde de yine Ankara’da Orman Bakanlığı’nın gösterdiği Akyurt İlçesi Şeyhler köyü bitişiğinde etrafı tel ile çevrili alana 16 Mart 2022 tarihinde “BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK ANI ORMANI” na 30.000 fidan dikiyoruz.

(Haber Merkezi)

