“Öğretmen mutlu değilse, eğitimde ilerleme sağlanamaz”

Aydın, “Yaşadığımız Covid 19 salgını neticesinde tüm dünyada elli beş milyon vaka ve bir buçuk milyona yakın ölüm nedeniyle tüm insanlık adına üzüntü içerisindeyiz. Adeta bir çığ gibi büyüyen, bir yangın alevi gibi yayılan bu salgın karşısında millet olarak tüm dünyaya insanlık dersi verdiğimiz için de mutluyuz, gururluyuz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok kamu çalışanının ortaya koyduğu fedakârlık; eş, dost, akraba ve komşuluk ilişkileri noktasında parmak ısırtan dayanışmamız, vicdanımızın ve töremizin tarihsel kodlarının adeta günümüze tecellisiydi” diyerek, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine minnet duygusunu ifade etti.

Sonrasında öğretmenlerin özverisinden bahseden Aydın, “Sağlık çalışanlarından sonra sürecin en önemli kahramanları… Çoğu zaman, aç susuz sabahlara kadar yol kenarlarında ateş ölçen, filyasyon ekiplerinde hastalarımıza ilaç ulaştıran, gece yarılarına kadar bilgisayar başında vaka istatistikleri ile didişen; tüm bunların yanında çocuklarımız, eğitimden geri kalmasın diye yüz yüze ve uzaktan eğitim ile kendini tüketen ve bu noktada çocuğu balkondan düşüp ölen, koronaya yakalanıp hayatını kaybeden öğretmenlerimiz…

Eğitimin gücü; kalitesinde ve verimliliğindedir. Bunun da sadece öğretmenler ile başarılabileceğine özellikle belirtmek isteriz. Öğretmenlerimiz eğitim sürecinin en önemli öğesidir. Nesiller yetiştiren, onları geleceğe hazırlayan, bilgisini, birikimini, tecrübesini öğrencilerine aktaran öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Unutulmamalıdır ki; en iyi okulları da yapsanız, o okulları en son teknolojiyle de donatsanız şayet öğretmeniniz yoksa öğretmeninize kıymet verilmiyorsa, öğretmeniniz huzurlu ve mutlu değilse, eğitimde hiçbir ilerleme sağlayamazsınız” ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim Sen’in yaptığı çalışmalardan da bahseden Aydın, bu çalışmaların belirlediği sorunların da en kısa sürede çözüme kavuşmasını temenni ettiğini söyledi.

Aydın son olarak, PKK tarafından katledilen Neşe Alten, Aybüke Yalçın, Fatih Tekin, Necmettin Yılmaz gibi şehit edilen öğretmenlerle beraber tüm eğitimcilerin öğretmenler gününü kutladı. (Haber Merkezi)