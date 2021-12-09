Öğretmen Lisesi Caddesi ikinci şeridi de asfaltlandı
Çorum’u ulaşılabilir şehir projeleri doğrultusunda yeni yol ağlarıyla ören Çorum Belediyesi, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak olan Anadolu Lisesi Caddesinin ikinci şeridini de asfalta kavuşturdu.
Güncel 09.12.2021, 20:40
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Alternatif ve sürdürülebilir ulaşım araçların yoğunluğunu da kaldıracak ve destekleyecek genişlikte yeni yollar planladıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu bölgedeki yeni yapılaşmayla birlikte tercih edilirliği daha da artacak olan Öğretmen Lisesi Caddesi’nin ilk olarak altyapısını tamamladık.
Daha sonra yolumuzu sağlamlaştırarak dolgu ve mekanik çalışmalarını yaptık. Toplam 6 bin metre uzunluğundaki bordür çalışmalarının ardından ekiplerimiz 800 metre uzunluğa sahip ikinci şeridin asfalt çalışmasını yaptı. 800 metre uzunluğundaki bölümü çift şerit olarak tamamlanan caddemiz bittiğinde, yeni kavşakları ve bisiklet yoluyla hemşehrilerimizin hizmetinde olacak” dedi.
(Haber Merkezi)
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