Öğretmen komşusunu bıçaklayan şüpheli, tutuklandı

Olay 1 Şubat’ta saat 16.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda altlı üstlü oturan ve iddiaya göre aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan kentte görevli öğretmen Fatih Şanlı ile Erdal Kandemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Kandemir, elindeki bıçakla komşusu Şanlı’yı bıçaklayıp kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan Şanlı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Şanlı, hayati tehlikeyi atlatarak, servise alındı.

YAKALANAN ZANLI, TUTUKLANDI

Polis ekipleri, kaçan şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu, Erdal Karademir yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Karademir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘BANA UÇAN TEKME ATTI’

Kavga anı çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken Şanlı ve Karademir’in aralarında apartmanda pencere açma meselesi nedeniyle kavga ettikleri ortaya çıktı. Tutuklu Karademir, polise verdiği ifadesinde, “Fatih Şanlı ile aynı binada oturuyoruz. Bu kişiyle 2014 yılından bu yana aramızda husumet bulunmakta. Bu kişi 2020 yılından bu yana beni sıklıkla rahatsız etmeye başladı. Bu insanla daha fazla sorun yaşamamak için çocuklarımı da alarak bağ evine yerleştim. Fatih Şanlı, ‘evin camını açık bırakıyorum, bu nedenle evine soğuk gidiyor’ diye beni şikâyet etti. Oysaki o dönem evimde tadilat yaptırmıştım ve o yüzden de camı açık bırakmak zorunda kalmıştım. Olayın yaşandığı gün ise alış veriş yapmak için oturduğum binanın yanındaki esnaflara gelmiştim. Kavga başladı, yumruklayıp bana uçan tekme attı. Can havliyle bıçağı kendimi korumak için savurdum. Bıçaklama anını hatırlamıyorum” dediği belirtildi. Karademir, ayrıca tehdit ve hakarete maruz kaldığı iddiasıyla bıçakladığı komşusundan da şikayetçi oldu.

