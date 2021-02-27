Öğretmen komşusunu bıçakladı

Olay, saat 16:00 sıralarında Ulukavak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Ersoy Apartmanı’nda meydana geldi. İddialara göre, aynı apartmanda altlı üstlü oturan uzun bir süredir de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Fatih Ş., ile Erdal K., arasında apartman önünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında komşusunu bıçaklayıp ağır yaralayan Erdal K., kaçtı. İhbar üzerine binaya çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Fatih Ş., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatih Ş’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan iki komşu arasında daha önce gürültü yüzünden kavga çıktığı öğrenildi.