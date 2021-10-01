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Öğretmen İsmail Şahin vefat etti

Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmen İsmail Şahin, hayatını kaybetti

Güncel 01.10.2021, 18:47
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Öğretmen İsmail Şahin vefat etti

Rahmiye Şahin, Cevriye Yağmur, Gülten Gazioğlu, Zeynel, Bilal ve Ali Şahin'in babaları Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmen İsmail Şahin’i yaşamını yitirdi.
Merhum İsmail Şahin'in cenazesi saat 10.30’da Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan alınarak Küre köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi) 
 

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