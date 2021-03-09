Öğretmen ataması için başvuru 15-26 Mart’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında takvim belli oldu. Buna göre, ön başvurular 15-26 Mart, sözlü sınavlar ise 17 Mayıs-6 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvimi açıkladı. Takvime göre, ön başvurular 15-26 Mart'ta alınacak. Adayların sözlü sınava gireceği merkezler 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

Sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar 1 ile 6 Eylül tarihleri arasında atama tercihlerini yapacak. Atama sonuçları, 8 Eylül'de ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama müjdesini Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde vermişti. Erdoğan, "20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." demişti.

(Haber Merkezi)